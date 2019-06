HEATEGEVUSE NIMEL! Vutistaaride abikaasad müüsid oma kasutatud pesu perverdile 

Nimelt lähenes üks kiiksuga härrasmees Mirjanale Instagramis ning uuris, kas too oleks nõus oma kasutatud pesu talle müüma.

"Oled sa kuulnud tangade kogujatest? Nad tõepoolest eksisteerivad. Üks uuris Instagramis minult mu pesu kohta," sõnas Mirjana enda taskuhäälingus Spielerfruan On Air. "Selliseid inimesi eksisteerib, kes tahavadki mu kantud pesu. Olen valmis need maha müüma, kuid ainult ülla eesmärgi nimel."

Ina nõustus: "Leian, et see on väga hea idee. Palju me tangade müügist saaksime? Oleme ju kuulsad, seega võime ilmselt rohkem küsida."

Seejärel hakkas naine korraks kõhklema. "Aga sain ma ikka õigesti aru, ta tahab ainult kasutatud pesu? See on veidi rõlge," leidis ta. Mira nõustus: "Jah, see on tõesti rõlge. Nagu, need on ju su tagumikus..."