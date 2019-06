„Miks ei võiks sa oma käe asendit sama tihti vahetada nagu magamistoas.“ Seksistlik peatreener lennutati koondise tüüri juurest minema 

2016. aastal koondise etteotsa asunud Sartzi metoodika kohta on kaebusi esitatud juba varemgi. Kaks aastat tagasi saatsid mitmed koondislased alaliidule kirja, kus väitsid, et Sartzi käitumine on seksistlik ja ta käitub koondislastega ebasündsalt. Paraku jäid soovitud muudatused toona tulemata.

Tänavu jaanuaris otsustas 18aastane Ellen Holmsten koondisekutsest ära öelda. Otsust põhjendas ta oma blogis, kus kirjeldas muuhulgas ka Sartzi ebasündsat käitumist. Pärast kirjutise avalikustamist sõnas ta Sportbladetile, et on päevselge, et juhendaja tuleks koondise eesotsast minema lüüa.

Rootsi alaliit asus seepeale asja uurima ning külmutas peatreeneri lepingu. Praeguseks on uurimisega ka ühele poole saadud ning Sartz koondise eesotsast minema löödud.

"Uurimine näitas, et koondises oli selgeid probleeme ning naismängijad ei usaldanud enam peatreenerit. Lisaks oli konkreetseid näiteid koondislaste alavääristamise ja ahistamise kohta," kulges alaliidu pressiteade.

Mis siis koondises ikkagi juhtus? Holmsteni blogi värvib selle koha pealt võrdlemisi elava pildi.

"Iga kord kui koondiselaagrisse tulin, tehti minu riietuse kohta mingi kommentaar. Stiilis, et keskendun rohkem sellele, kuidas kuttidele meeldida või et minu kott on sellepärast nii raske, et seal on hunnik meigivahendeid ja parfüüne," kirjutas rootslanna.