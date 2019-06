Ogier murdus ja võttis Hyundai taktika osas lõpuks sõna 

Mõlemal mehel kästi startialasse sõita alles pärast Sebastien Ogier, mistõttu pidi prantslane rajale minema algupärasest kaks autot varem, kui teel on (vähemalt teoorias) rohkem lahtis kruusa.

Küll ei mõjutanud see Thierry Neuville'i olusid, sest Sordo ja Loeb startisid ikkagi enne teda.

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: "Hammustasite meie strateegia läbi. Väga hea, oleks see eksam, siis saite viie."

"Taktika sai välja mõeldud juba eile õhtul ning täna hommikul täpsustasime seda veidi. Oleme olukorras, kus võitlus on väga tihe ja minu töö on teha kõik selleks, et edukas olla. Aga reeglite piirides."