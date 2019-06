Kõrgest mängust katkestanud Latvala: see on laastav! 

Latvala esimene kommentaar Twitteris: "Siin me oleme. Järjekordne võitlus poodiumikoha eest, järjekordne katkestamine. See on laastav! Aga kuigi oleme praegu väga kehvas tujus, ei kavatse me alla anda, vaid võitleme tulevikus veelgi kõvemini."