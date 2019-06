Ott Tänak vastuolulisest päevast: plaan polnud küll päris selline, aga vähemalt olen võitluses sees 

Kui recce ajal tingimusi nägin, mõtlesin, et okei, jään 15 punktiga rahule (3. koht – M.T.). See on jätkuvalt võimalik. Tõsi, meie kaotus [Neuville'ile] on natuke liiga suur, et puhtalt võidelda, sest homme on lühike päev. Tõenäoliselt pean esimestel läbimistel taas natuke teed puhastama, sest lahtist kruusa on palju."