TARK KÄIK: Tänak tunnistas, et keeras Ogier'le meelega käru 

"Enne rallit tundus, et etapp saab olema raske. Pärast reedet tundus, et meil läheb päris hästi. Eile lõunal tundus, et seisud on kehvad, aga suutsime võidu ära võtta," rääkis Tänak. Saaremaalt pärit piloodi jaoks on Portugali ralli südamelähedane, kuna just seal tegi ta kümme aastat tagasi MM-sarja debüüdi.