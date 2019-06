Rõõmus Tommi Mäkinen: teised Toyota piloodid võiksid Tänakust snitti võtta 

Nimelt tähendas Meeke'i langemine, et MM-sarja üldliider Sebastien Ogier' tõusis kolmandaks. Kuna järgmisel etapil Sardiinias on esimesena rajale mineja ebasoodsas olukorras, sest ta peab teed puhastama ja tema jaoks on rada kõige libedam, otsustas Tänak enne punktikatse finišit pidurdada, et mitte mingil juhul MM-sarja juhiks tõusta.