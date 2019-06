Margus Murakas | Tänaku kavaldamine punktikatsel näitab, et ta on olukorra peremees 

Ott tegi ralli ära kolme esimese kiiruskatsega. Pärast seda oli tema vahe Neuville’iga suurem kui ralli lõpus. Oti ja Martini poolt oli tegu targalt sõidetud ralliga. Jah, pingutada tuli palju ja juhtus igasuguseid asju, aga kui nad suutsid selle võitluse enda kasuks kallutada ja võidu ära tuua, siis on nad küpsed.

Ja kui Ott hakkab juba punktikatse ajaga kavaldama, et Sardiinias esimesena startimist vältida, näitab see üleolekutunnet. Ott ja Martin on olukorra peremehed ja nad oskavad asju ka pikemas perspektiivis näha. See on äge.

Jari-Matti Latvala ja Tänaku amordi lõhkumist ei saa üks-ühele hinnata, et üks oli katkise amordiga kiirem kui teine ja järelikult on Ott kõvem mees. Raske öelda, kui katki nende amordid olid. See on suhteline. Kui pead 30 km pikkusest katsest sõitma pool ilma amordita, siis ei kaota ainult nelja sekundit.

Samas, kui amort on täiesti tühi ja ratas põrkab vastu maad, nagu Oti puhul laupäevase viimase katse lõpus nägime, siis on selle autoga väga riskantne ja hull sõita. Kui tee on sile, saab minna täie hooga, aga kui rada läheb treppi ja tulevad augulised osad, tuleb hoogu maha võtta.

Meeke’i katkestamisest. Nüüd on tiimijuhi otsustada, mida ta temaga teeb. 40aastase võidusõitja peale hääletõstmise aeg on ammu möödas. Sellega asju ei paranda. Tundub, et Meeke’il pole sellistes olukordades üldse õnne.

Neuville’il ei olnud Tšiili õnnestusest mingit krampi. Tipptasemel kutid on seda asja nii kaua teinud ning see on nende elu ja töö. Hirmust saad lahti siis, kui asja üksipulgi lahti mõtestad ja tead täpselt, mille tõttu Tšiili ralli avarii tuli.

Aga pärast esimesi katseid ütles Neuville, et kohanes olukorraga ja vaatas, kui kiiresti teised sõidavad. Selle ralli puhul võis see vaatamine maksta võimaluse Otiga tihedalt esikoha peale konkureerida.