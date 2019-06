GALERII | KAHJU! Agaralt alustanud vollenaised kustusid igas geimis 

Sloveenia polnud enne tänast kaotanud Hõbeliigas geimigi, kuid Tartus oli kohe avavilest peale selge, et Eestil on selles osas midagi öelda. Kodupubliku ees mänginud koondis nautis avageimis korduvalt kolmepunktilist eduseisu (3:0, 8:5, 16:13), kuid ikka ja jälle leidsid sloveenid viisi, kuidas mängu tagasi tulla.

Seisul 18:18 noppisid vastased kolm punkti järjest, kuid tegid seejärel paar rumalat viga, mis Eesti 21:21 viigini aitasid. Paraku kuulus geimi lõpp vastastele. Seisul 23:23 ehk mängunaiste punktidel näitasid suuremat kindlust just külalised ning avageim kuulus Sloveeniale 25:23.

Ka kolmas geim algas paremini Eesti jaoks, kes pääses 3:1 ette. Erinevalt eelmisest kahest geimis tundus, et seekord suudavad eestlannad kättevõideldud edu ka hoida. Liiguti stabiilselt paaripunktilises eduseisus (7:4, 11:8), kuniks juhtus see, mis varemgi. Sloveenia tuli järele ja võitles välja viigiseisu 11:11.