Andrei Ojamets: tegime geimilõppudes otsuseid, mida üldse ei ootaks 

„Üldiselt oli täna kvaliteeti meie mängus kõvasti rohkem. Suutsime mängu dikteerida ja teha ka ilusaid asju, aga geimilõppudes tegime otsuseid, mida üldse ei ootaks. Aga just 20ndast punktist hakkab õige mäng,” jätkas ta. „Geimi lõppudes lööb välja teine tase. Kui seal suudetakse pea külmana hoida, siis on mäng teistsugune.”

„Teine geim läkski sinna, et unustasime ära, et meil on Kristel Moor ka. Esimene geim oli ta suurepärane (8 punkti), aga teises sai ta sisuliselt puhata. Kolmandas hakkasime talle jälle tõsta ja siis ta näitas, kes ta on,” leidis peatreener. „Peame otsustavatel hetkedel teda julgemalt ära kasutama, kuna ta suudab lüüa. Isegi siis, kui vastane teab, et just sealt võib tulla.”