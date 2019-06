Meistrite liiga kulminatsioon: võit, mis lunastas kõik kaotused 

On vana tuntud vutitõde, et parem kehv kaotus kui ilus võit. Madridis toimunud finaal polnud tõepoolest suur vaatemäng. „Tunnen, nagu oleks juubelile kutse saanud, kuid laual on ainult morss,“ sõnas kohtumist kommenteerinud Kalev Kruus otseülekandes. „Ja veidi salatit,“ täpsustas laupäeva õhtul tema abiliseks kehastunud Joel Indermitte. Sisuliselt nii oligi.