Ogier süüdistab Hyundaid kavatsuses mängida eriti räpaselt, Sordo saatis tiimibossi kuu peale 

Et MM-tiitli eest heitleva Neuville'i masin jamadest aga pääses, ei läinud Loeb ja Sordo laupäeval starti nii nagu järjekord ette nägi. Nad said lähte planeeritust hiljem ning tegid seda pärast Sebastien Ogier'd ja enne Neuville'i.

"Minuni jõudis teave – ma ei saanud seda ühegi piloodi ega kaardilugeja käest –, et Hyundai tiimipealik Andrea Adamo palus Sordol viimasel katsel peatuda ja edasi sõita alles enne Kris Meeke'i. See oli väga õel kavatsus ja olen õnnelik, et Dani on suurepärane inimene ega nõustunud seda tegema."