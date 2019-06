Gheorghe Cretu: tõelised punktid mängitakse meeste peades 

"Võit polnud tähtis mitte minu jaoks, vaid kuttide jaoks. Mina töötan ikkagi nende jaoks,” sõnas Cretu pärast mängu. „Meil on uued kutid, kes on uutes olukordades. Nad pole olnud sellistes situatsioonides, kus ühtäkki on vaja koondist vedada."

"Olen rahul, et tiim suutis jääda ühtseks ning näitas sisu. Näiteks Markkus Keel sai aru, et ta suudab tiimi juhtida ka rasketes olukordades. Ka Silver Maar karastus. See, kuidas pall lendab Eestis ja kuidas välismaal, on täiesti erinev. Pulk polnud viis aastat koondises mänginud, kuid nüüd pidi mängima maailmanimede vastu, kes hüppavad blokki nii, et puus on praktiliselt üle võrgu. See on täiesti teine tase

Mõistagi vajavad nad vanemate mängijate toetust. Mul on hea meel, et kapten Andrus Raadik oma mängu üles leidis. Ta jäi rahulikuks ja õpetas teisi. Kui ta läheb stressi ja mõtleb üle, siis ta ei saa teisi aidata. Ka vahetusest sekkunud mehed said oma ülesannetega hakkama.

See kõik tähendab minu jaoks, et treeningsaalis veedetud tunnid on ennast ära tasunud. Pooled mehed polnud varem rahvusvahelisel tasemel mänginud ja nüüd said nad maitse, ja ka võidumaitse suhu. See ongi trennis tehtud tulemus.

Treeningutel saame õpetada tehnilist osa, kuid on oluline, et mehed mõistaksid ka mängu ennast. Tõelised punktid mängitakse peades – kui oskad mängu õigesti lugeda ja asju ette näha. Meil paljud ei mõista veel midagi.

On vaja tuhandeid kordusi, et seda tajuma hakkaksid. Praegu pean trennis tihti pärast kaht minutit treeningu kinni pidama ja asju üle selgitama, sest klubides käivad asjad teisiti ja noored ei tea tihti, mis on parem ja mis vasak. Seal nad taovad lihtsalt palle maha, aga siin pole nii, et mängija lööb viis korda ühte kohta. Siin muudab vastane iga rünnak oma stiili ja meil tuleb ka sellest aru saada. Seda üritamegi treeneritega neile õpetada, kuidas mäng tervikuna töötab."

Diagonaalründaja Hindrek Pulk: „Koondises on vähe teine melu kui klubi eest ja ikkagi teistsugune tunne on sees. Mind see sütitab ja saan rahvalt meeletult indu. Tänu neile ma need viis geimi ära kestsingi. Lihtsalt võibolla tahtmist on liiga palju kohati, et kehalised võimed ei luba nii palju, kui tahaks."