INTERVJUU | Andrus Raadik: olin paar nädalat väga sügavas augus 

Kui esimeses kahes kohtumises jooksis pärnakas lati alt läbi – Hispaania vastu jäi Raadik kuivale ning Horvaatia vastu ei pääsenud taisegi platsile – siis täna oli Raadik 22 punktiga Eesti parim. Uurisime, mis on säärase muutuse taga?

Jah. Ütlen ausalt: olen need paar nädalat olnud väga sügavas augus. Täna oli mul väike jutuajamine Gianniga (peatreener Gheorghe Cretu - K.J). Ise kutsusin ta välja, sest oli vaja rääkida pea selgemaks. Et mis tema nõuab ja mis seis minul on. Mu eneseusk oli kadunud. Ta ütles väga häid asju ja tõi mind maa peale tagasi.

Ega ma ise ka endale ei andnud aru, et vorm oligi selline. Jäi ju viis nädalat võrkpallis vahele. Lisaks oli enne seda vigastus. Ise tahan endast alati maksimumi anda, kuigi võiks teinekord natukene rahulikumalt võtta. See lööb pähe lõpuks. Täna ma ei suutnud enam, kutsusin ta välja ja rääkisin temaga. Ütlen teistele meestele, et ma ei ole pugeja. Tunnistan ausalt, et käisin temaga rääkimas. Mul oli lihtsalt vaja seda juttu.

Trennis mul enda arust absoluutselt ei õnnestunud, olin ebakindel. Ise surusin ennast sinna auku. Kui Gianni ütles, et olen sel nädalal trennis päris hea olnud, siis natuke muigasin selle peale. Et kust otsast? Aga kui treener nii ütleb, siis järelikult mingi tõde seal sees on. Eks ta süstis mulle enesekindlust. Sain natuke pea puhtamaks. Samuti suhtlesin ühe endale kalli inimesega, kes aitas kah. Mul lihtsalt oli vaja kellegagi suhelda. See on minu jaoks üsna raske teema – rääkimine.

Nüüd naasevad põhimehed koondise juurde. Kui suur tahtmine on sul Robert Tähe kõrval see teine nurgaründaja koht täita?

Tahtmine on kõigil. Vale oleks öelda, et ma ei taha platsile saada. Kõik mehed tahavad, loomulikult. Aga mul pole midagi ka selle vastu, kui ma pingil olen. See pole üldse probleem. Võitlen koha eest, võitlen sõbralikult, see on Eesti koondis, siin oleme ühise asja eest väljas.