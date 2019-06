Tartu Rattaralli medalitele graveeriti vale distantsi pikkus 

Klubi Tartu Maraton projektide direktor Indrek Kelk ütles, et põhjus on tegelikult väga proosaline. Nimelt pidid korraldajad tema sõnul medalid juba varakult, jaanuaris ära tellima, kuid hiljem tehti rajal veel muudatusi.

Teetööd ongi põhjuseks, miks distantsi pikkust muudeti. „Üks lõik Nõost Otepääle sai uue katte ja sealt tekkiski pikal rajal muutus,“ lisas Orav, kelle sõnul mõjutavad rada ka teised faktorid. „Üritame rada niimoodi teha, et see oleks võimalikult põnev ja segaks võimalikult vähe liiklust.“

Kelgu sõnul on Rattarallil proovitud kindla distantsi peale jääda, kuid nüüdseks on sellest mõttest loobutud. „Ammustel aegadel püüdsime, aga teetööde tõttu olime sunnitud uusi trasse kavandama ja kuna osalejatele see vaheldus tegelikult väga meeldis, tagasiside oli ülihea, siis me ei klammerdugi sellesse üldse, et üks ja sama distants kogu aeg oleks.“