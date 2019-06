Tiitlikaitsja Warriors viigistas NBA finaalseeria, võtmemängija sai vigastada! 

Warriorsi peatreeneri Steve Kerri sõnul võib probleem tõsine olla. "Klay ütleb, et temaga on korras, aga Klay võib ka poolsurnud olla ja ütleb, et kõik on okei. Eks näis. Ta tõmbas reie tagaosa lihase ära. Arvab, et see on väike vigastus, seega ma ei tea, mida see tuleviku osas tähendab. Vabandust, rohkem ma ei tea," lausus Kerr.