SUUR PINGUTUS! Tänaku sõnul oli Portugali ralli võit tema karjääri raskeim 

"Seista täna pjedestaali kõrgeimal astmel on suurepärane tunne. On olnud pikk ja väga raske nädalavahetus ning see on kindlasti kõige raskem võit mis ma eales saanud," ütles rahulolev Tänak, kes kümme aastat tagasi just Portugalis oma MM-sarja debüüdi tegi.