Tänak on Ogier'le konkurent, kelle sarnast pole prantslasel tšempioniseeria jooksul olnud 

Seda on viimasel ajal küll palju öeldud, kuid kordamine on tarkuse ema: Tänak on saanud väga küpseks rallimeheks. Ta on nagu maleäss, kes mõtleb mitu käiku ette. Maailmameistritiitel näib tõepoolest vaid aja küsimus. Mõistagi saab eestlane hindeks 5!

Neuville kinnitas pärast Tšiili õnnetust söögi alla ja söögi peale, et temaga on kõik korras ja karm avarii ei pannud teda kartma. Samas võib ju igaüks suure suuga ehitada tohutu linna.

Thierry Neuville'i avarii Tšiilis oli väga hirmus. HO

Belglane tõestas nädalavahetusega, et ei üritanud niisama konkurentide ees valeinfot jagada. Tundub, et Hyundai esinumbriga on tõesti kõik tipp-topp ja Portugali ralliga saab Neuville väga rahule jääda.

Enne Ibeeria poolsaarele minekut kaotas ta MM-sarja liider Ogier'le 12 punktiga. Pärast Portugali on vahe kümme silma ja ees ootamas 13.-16. juunini sõidetav Sardiinia etapp, mille Neuville on kaks korda võitnud. Ka tema saab hindeks 5.

Ogier sõitis Portugalis samuti külma peaga. Viimasele päevale neljandana läinud prantslane teadis, et ainult sõiduga ta esikolmikusse ei trügi. Citroeni mees võttis tempo maha, hoidis rehve ja plaanis punktikatse kinni panna. Nii ka läks, aga finišisse jõudes plahvatas tema ja paljude vaatajate jaoks uudispomm.

Nimelt oli Meeke välja sõitnud ja sunnitud katkestama. Tänu sellele tõusis Ogier kolmandaks, kuid nagu mehe nägu reetis, polnud ta selle üle põrmugi õnnelik. Poodiumile jõudmine andis talle kolm lisapunkti, praegu on tema edu Tänaku ees vaid kaks silma.