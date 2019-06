Korvpall ASI KLAAR! Korvpallur Janar Talts riputab ketsid varna Toimetas Henry Lääne , täna, 11:40 Jaga: M

Janar Taltsi profikarjääri viimasteks mängudeks jäid Tallinna Kalev/TLÜ lahingud tänavustel Eesti meistrivõistlustel BC Kalev/Cramo vastu. Viimased võitsid finaalseeria 3:0. Martin Ahven

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (TÜASK) on kokkuleppele jõudnud kahe täiendusega klubi korvpalli juhtimisel. Pikka aega Tartu eest mänginud Eesti koondise tugitala Janar Talts lõpetab mängijakarjääri ning asub tööle korvpalli spordidirektori rollis. Klubi peamänedžerina alustab Robert Peterson. Oma karjääri jooksul üheksal hooajal Tartu esindusmeeskonnas mänginud Janar Talts otsustas 36aastaselt mängijakarjäärile joone alla tõmmata ning asuda appi Tartu korvpalli arendamisele, teatab TÜASKi pressiteade. "Selles vanuses muutub iga hooaeg järjest raskemaks ja otsustasin pärast viimast finaalseeriat meistriliiga tasemel mängimisele joone alla tõmmata," selgitas Talts otsuse tagamaid. "Spordiklubist tuli pakkumine asuda spordidirektori rolli, mis sisaldab endas palju seniste toetajate ja partneritega suhtlemist ning uute kontaktide loomist. Olen kindel, et suudan kaasa aidata sellele, et Tartu esindusmeeskond mängiks taas kõige kirkamatel