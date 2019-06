HULL VAHETUSDIIL? Madridi Real on valmis kolmest tippmängijast loobuma, et saada Pogba 

Kuigi juba pikemat aega on räägitud, et Real soovib enda ridadesse osta Chelsea mängumeest Eden Hazardit, tahetakse väidetavalt vahetusdiili tulemusena Hispaaniasse tuua ka Paul Pogbat Manchester Unitedist.

Bale on pikalt olnud hädas vigastustega ja on teada, et Zidane Walesi ründajat oma plaanides ei näe. Küll võib Unitedile probleemiks saada Bale'i kõrge palganumber. Samuti ei kuulu prantslasest peatreeneri unelmate koosseisu kaks aastat Müncheni Bayernis veetnud James Rodriguez.