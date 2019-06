Neuville jättis Ogier' karmidele süüdistustele vastamata 

"Minuni jõudis teave – ma ei saanud seda ühegi piloodi ega kaardilugeja käest –, et Hyundai tiimipealik Andrea Adamo palus Dani Sordol peatuda ja edasi sõita alles enne Kris Meeke'i. See oli väga õel kavatsus ja olen õnnelik, et Dani on suurepärane inimene ega nõustunud seda tegema," rääkis Ogier eilsel Portugali ralli pressikonverentsil.