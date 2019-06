WRC NUMBRID EI VALETA: Tänak on poole hooajaga kogunud rohkem punkte kui terve soomlaste armee kokku! Ohtuleht.ee , täna, 18:53 Jaga: M

Ott Tänak. McKlein/TGR WRC

Soome ralliportaal Rallit.fi lõi kokku punktid, mida on erinevate riikide piloodid tänavusel autoralli MM-hooajal teeninud. Eestlastest on ainsana kümne parema sekka jõudnud Ott Tänak, ometi on Eesti riikide pingereas pärast poolt hooaega teisel kohal. Kuidas on see võimalik?