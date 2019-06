UUS PÖÖRE: Semenya ei pea meessuguhormooni taset alandavaid ravimeid sööma hakkama 

Kõige tuntum ülemkohtu otsusest võitja on Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksuäss Caster Semenya, kes on 800 meetri jooksus tulnud kahel korral olümpiavõitjaks.

Mai alguses lükkas rahvusvaheline spordiarbitraaž CAS Semenya kaebuse tagasi ja lubas IAAFil uut reeglit 8. maist rakendama hakata. Šveitsi ülemkohtu otsus lubab Semenyal aga vähemalt mõnda aega tingimusteta võistelda. IAAFil on aega vastulause esitada 25. juunini.

"Olen Šveitsi kohtunikele selle otsuse eest tänulik. Loodan, et saan taas kord vabana jooksma hakata," ütles Semenya oma avalduses.

IAAFi soov on kehtestada naiste jooksualadel 400 meetrist kuni miilini testosteroonitaseme ülempiir, mis oleks viis ühikut (nmol/L). Naiste tavaline näit on aga kaks ühikut. Kelle näit on üle viie ühiku, peab hakkama võtma testosteroonitaset alandavat ravimit.