Ragnar Klavan: Itaalias oli lõpus tunda, et valuvaigisteid sai liiga palju alla kugistatud 

"Käisin seal viimased kolm nädalat platsi peal küll, aga ikkagi ainult valuvaigistite toel ja see ei olnud hea. Lõpus oli tunda, et liiga palju sai neid valuvaigisteid alla kugistatud," vahendas ERRi spordiportaal Klavani ETV spordiuudistele antud intervjuud .

"Siis otsustasingi, et ei taha neid viimaseid karjääri aastaid mööda saata nii, nagu see viimane hooaeg oli. Nüüd selle suvepausiga üritangi jalad alla, jalad korda saada, et need viimased aastad saaks ikka korralikult jalgpalli mängida," lisas 33aastane keskkaitsja.