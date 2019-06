Maailma ohtlikuim võidusõit nõudis 27aastase mootorratturi elu 

"Daley magab nüüd koos haldjatega, nagu öeldakse. See on kõik, mida ma suudan praegu öelda. Viimane mälupilt, mis mulle abikaasast meelde tuleb, kujutas õnnelikku meest, kes on eluga rahul ja oma võidusõitjakarjääri üle uhke," kirjutas Mathisoni abikaasa Natalie Twitteris.