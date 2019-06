Suri viieaastane poiss, kellest sai Lewis Hamiltoni ingel 

Harry vanematele öeldi aprillis, et pojal jääb elada veel nädal. Ta lubati haiglast koju, kust Harry saatis südamliku sõnumi oma iidolile Lewis Hamiltonile, soovides edu Hispaania võidusõiduks. „Tere Lewis Hamilton. Edu Hispaanias võitmiseks ja aitäh kingituste eest. Palju armastust Harry poolt ja head aega.“

Hamilton on poissi nimetanud oma „hinge ingliks“ ja pühendas talle ka Hispaania GP võidu. „Harry, sa ei kujuta ette, kui palju see sõnum minu jaoks tähendab,“ vastas maailmameister. Lisaks saatis Hamilton poisile enda vormeli täpse koopia.

Harry koos Hamiltoni saadetud kingitusega. PA Images/Scanpix

„Nii raskel eluperioodil toovad sellised žestid kõvasti rõõmu ning annavad jõudu edasi võidelda. Harry ei uskunud alguses, et Lewis temast rääkis. Aga nüüd arvab ta, et nad on parimad sõbrad. See on viieaastasele poisile ülimalt tähtis,“ selgitas Harry isa Hispaania GP järel.