KURB! Jose Antonio Reyese lesk postitas südantlõhestava video 

"Olid mu elu armastus. Ma ei talu seda valu. Sa jätsid meid üksi ja võtsid minult elutahte. Täna peaksin sinuga hüvasti jätma, kuid mul pole selleks jõudu, seega ütlen, et näeme varsti, sest oleme igavesti koos. Oota mind, mu arm. Ühel hetkel saame taas kokku, kusiganes sa ka poleks," kirjutas Lopez saatelauseks.

Reyese 11aastane poeg Jose juunior meenutas isa hea sõnaga juba laupäeval. "See oli viimane hetk, mille isaga koos veetsin. Sel päeval andsid sa mulle nõu, nagu sa alati tegid, kuid seejärel ei tulnud sa enam iial tagasi. See on minu jaoks väga raske, kuid ma olin ja olen igavesti su üle uhke, isa."