Jalgpall Klopp lükkas tagasi sakslaste unistuste pakkumise. Kas lõplikult? Kaarel Täll , täna, 12:31

Jürgen Klopp on Liverpoolis õnnelik. Kuid kas Nayerni meelitusi on ikka võimalik lõputult tagasi ajada? AP/Scanpix

Saksamaa jalgpallis on võim täielikult Müncheni Bayerni käes. Kuigi paljudele ei pruugi see meeldida, siis faktile vastu ei vaidle keegi. Üleolekut on harjutud kasutama ka mängijate ning treenerite turul. Tavaliselt saab Bayern omale kõik sakslased, keda soovib.