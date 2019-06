Kergejõustik Välismaale leiba teenima? Vabalt, aga ainult koos pruudiga! Karl Juhkami , täna, 20:10 Jaga: M

ÜHESKOOS: Esimene Belgia aasta muutis Hanna Pajula ja Dimitri Korotkovi suhet tugevamaks. Sügisel ootab sealsamas ees juba uus hooaeg. Erakogu

Sportlaste elu pole teab mis meelakkumine. Lugematute treeningute, laagrite ja võistluste tõttu ei saa armsamatega pahatihti piisavalt koos olla. Veelgi keerulisem on olukord neil, kes on sõrme andnud mõnele pallimängualale. Kui uksele koputab välisklubi, on kaks valikut – jätta kaaslane kodumaale või võtta kaasa. Tänavu Belgia meistriliigas leiba teeninud võrkpallur Dimitri Korotkov seadis oma koduklubi hooaja eel lihtsa fakti ette. Tulen, kui leiate mu võrkpallurist pruudile võistkonna.