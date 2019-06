DOPINGUSKANDAAL | Antidoping: tegemist on ajaloo ühe suurema skandaaliga, oleme alles poole peal 

Jah, jutt käib endiselt veebruari lõpus põhja suusaalade MMil lahvatanud dopinguskandaalist. Juhtumist, mis puudutas väga karmilt ka Eestit, sest veredopinguga jäid vahele Karel Tammjärv ning Andreas Veerpalu, hiljem tunnistas oma süüd ka Algo Kärp. Mark Schmidti klientide ring oli aga palju suurem.

"Kolm kuud pole pikk aeg. Tegemist on läbi aegade ühe suurema skandaaliga, võrgustik ulatub üle kogu maailma," sõnas Mortsiefer. "On tõsiselt hirmutav, et dopingupatuseid on nii paljudest erinevates riikidest."