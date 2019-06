Portugalis auto üle katuse keeranud Lappi: olen suure surve all 

"Olen praegu üsna suure surve all," ütles Lappi WRC kodulehele. "See pole esimene kord kui ma ei ole suutnud meeskonna ootusi täita ja pinge all olen. Ühel päeval suudan sõita, aga pean seda tegema kolmel. Kiirus, mida näitasin, ei aita - ma ei saa olla kiire ja rumal. Mis aitab, on muudatused, mis auto seadistuses tegime. Selle saad järgmisele etapile Sardiinias kaasa võtta," lausus Citroeni piloot.

"Kahju, et ta selle eksimuse tegi, olime kõik väga pettunud ja see näitab, et tal on veel palju õppida. Peame talle õpetama, et ta peab keskenduma rohkem kui ühel päeval. Kõigil kolmel või isegi neljal rallipäeval. Ta suudab saavutada ühe hea päeva, aga sellega pole ralli läbi. Ta peab suutma hästi esineda kogu ralli vältel," kinnitas ka prantslane Lappi öeldut.