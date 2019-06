Madridi Reali president lubas Reyese poja eest hoolitseda, kuni ta 18aastaseks saab 

Lopez avaldas juba laupäeval, millal ta viimati oma isa elusana nägi. Ta kirjutas: "See oli viimane hetk, mis me koos veetsime, isa. Sel päeval andsid sa mulle nõu, nagu sa alati teed, kuid seejärel ei tulnud sa enam iial tagasi ja see on minu jaoks väga raske! Ma olin ja olen igavesti sinu üle uhke, isa. Me ei veetnud koos nii palju aega kui tahtsime, aga ainult sina ja mina teame, kui palju me üksteist armastasime! Ma tean, et sa hoolitsed taevast minu eest ja ma ei unusta sind mitte iialgi! Ma armastan sind, Papa!"