PUHAS POISS? Cristiano Ronaldot vägistamises süüdistanud naine võttis süüdistused tagasi 

2018. aasta septembris oli Mayorga esitanud süüdistuse, milles väitis, et Ronaldo on teda 2009. aastal oma Las Vegase hotelli sviidis seksuaalselt ahistanud. Mayorga kirjutas, et kuigi nõustus kokkuleppega, mille kohaselt sai ta vaikimise eest üle 300 000 euro, oli ta emotsionaalselt traumeeritud.

Selle aasta märtsis kirjutas New York Times, et Juventus ei osale USA-s toimuval hooajaeelsel turniiril, et vältida riski, et Ronaldo võimude poolt kinni võetakse.