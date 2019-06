Autoralli MM-sari tahab vormel 1 kurba saatust vältida 

"Eesmärk on jääda samasuguste kulude juurde nagu praegu," ütles Matton väljaandele Autosport. "Võimalus on kulusid kokku hoida mõnede teiste auto osade pealt. Me pole veel paika pannud, millised need osad on."

Matton viitas, et praegune olukord, kus WRC-sarjas võitlevad tiitli eest kolm tootjat - Toyota, Hyundai ja Citroen - on alale väga hea.

"Me ei taha, et erinevalt mõnest teisest alast läheksid üldised kulud üles. Proovime teha nii, et tootjatel oleks võimalus oma investeeringud tagasi teenida. Sama kehtib ka autode jõudluse kohta. Tahame kõik hoida samana." lausus prantslane.

"Praegu on kõik tootjad üsna võrdsed. See võimalab uutel tootjatel sarjaga liituda ning olla kohe kiire ja võitlusvõimeline. Täpselt nagu Toyota 2017. aastal tegi. Tahame näha, et uued tootjad liituks WRC-sarjaga ja oleks võimelised kahe aastaga meistriks tulema," lisas ta.

Rohkem detaile avaldatakse hübriidralliautode kohta järgmisel nädalal toimuval Maailma mootorispordi nõukogul.

