Kristjan Ilves liitub maailma tippkoondisega: see on väga suur motivatsioonipauk!

Esialgu on tegu aastase pilootprojektiga, mis pikeneb õnnestumise korral 2022. aasta Pekingi olümpiamängudeni. Kui kõik klapib, laieneb eestlaste ja norralaste koostöö ka neidude ja noorte tasemele.

Ilves täpsustas, et teatud mööndused siiski on. „Ma ei saa suusa alla mustrit, mis on Norras välja töötatud. See on saladus. Nad ei väljasta seda ühelegi välismaalasele. Minu jaoks on see aus väljaütlemine, saan sellest aru,“ ütles ta.

„Aga suuski määritakse samamoodi. Samuti minnakse augustis Fischeri tehasesse mulle suuski valima ja neid katsetama. Kõik muutub professionaalsemaks. Mulle hakatakse ka hüppekombesid tegema, ise pean ainult materjali ostma. Nende olümpiakomitee välja arendatud materjali ma ei saa, sest nad on sinna nii palju raha investeerinud.“

Halva hooaja hea külg

Eile avalikult allkirjastatud diil hakkas hargnema jaanuarikuus Otepää MK-etapi ajal vanade tuttavate Allar Levandi ja Norra suusaliidu spordidirektori Ivar Stuani vestlusest. Kaks nädalat hiljem arutas Stuan Genfi lennujaamas asja Ilvese ja tema treenerist isa Andrusega. Osapooled mõistsid kiirelt, et koostööhuvi on kahepoolne ning telgitagune töö kokkuleppe nimel algaski juba jaanuaris.

Küllap mõtleb nüüd nii mõnigi lugeja, et mis huvi on norralastel konkurenti arendada, sest asjaosaliste kinnitusel pole see pelgalt rahateenimisprojekt. Arvudest ei räägita, kuid alajuht Rauno Loit märkis, et majanduslikult on tegu õiglase tehinguga. Norralaste tagamõte on lihtne: et rohkem riike oleks pildil. Seetõttu tegid nad lõppenud hooajal analoogset koostööd šveitslase Tim Hugiga (31), kes teatas üleeile karjääri lõpetamisest.