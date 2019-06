Kimi Räikkönen on mures. Kas soomlane suudab üldse rohkem punkte teenida? 

"(Selle nädalavahetuse) Montreali rada peaks meile sobima, aga ausalt öeldes pole meil sel hooajal suurt midagi plaani järgi läinud. Loodan, et saame rehvid tööle - siis võime kogu auto potentsiaali ära kasutada," ütles 39aastane Räikkönen Alfa Romeo võistkonna kodulehele. Parimal juhul on Räikkönen sel hooajal saanud seitsmenda koha, see juhtus Bahreinis.

Individuaalselt on Räikkönen 13 punktiga 10. kohal, aga tema tiimikaaslane Antonio Giovinazzi on üks kolmest piloodist, kes pole sel hooajal punktideni küündinud. Nulli peal on ka Robert Kubica ja George Russell, aga nende istumise all olev Williams on ülejäänud autodest selgelt aeglasem.