Iirimaa jalgpallikoondise kapten tegi suhte tiimikaaslasega avalikuks: oleme geid, oleme koos 

Seoses Dublin Pride'iga värvub Aviva staadion vikerkaarevärvidesse ning kaks iirlannat tunnistasid, et on juba viimased kolm aastat koos olnud. "Mängime mõlemad Inglismaal, seega on võimalik, et läheme ka vastamisi," ütles McCabe, kelle sõnul ollakse väga võistlushimulised ja koondise treeningul on ka üksteisele sisse sõidetud ning tagasi kindlasti ei hoita.

Naiste ja meeste sport on erinevad

LGBT esindatus püsib paljudel spordialadel, näiteks jalgpallis, madal. Seda eriti meeste seas. McCabe'i arvates ollakse naiste spordis progressiivsemad. "Mul on õnneks läinud, sest mul pole vaja olnud homofoomiliste rünnakute all kannatada. Naiste jalgpall on üsna aktsepteeriv kogukond. Loomulikult pole ma meeste mängus, mis on üpriski erinev. Mul pole tiimikaaslaste ega treeneritega kunagi probleeme olnud."