Federer French Openi poolfinaalis suure rivaaliga kohtumisest: üks põhjus, miks tagasi tulin oli Nadal 

"See on okei, ta mängib liival päris hästi," naeris Federer pärast veerandfinaali, kui järgmise vastase kohta rääkis. Seejärel jäi ta uuesti tõsiseks. "Üks põhjus, miks ma tagasi tulin, on kindlasti Rafa. Voila!"

"Pean rankgelt oma mänguplaanist kinni pidama. Ta ei ole parim ainult liival ja ta on vasakukäeline, mis muudab kõike. Hea, et mul ettevalmistuseks kaks päeva on. Vasakukäeliste vastu pole kunagi loomulik mängida. Ma vihkasin seda, aga nüüd armastan seda väljakutset," lisas 37aastane Šveitsi esinumber.

Nadali sõnul on kõige olulisem siiski mäng, mitte vastane. "Minu jaoks on peamine, et olen poolfinaalis, mitte kes on vastane. Muidugi, fakt, et Rogeriga kohtun, on boonus. Meie karjääride kõige olulisemad hetked on olnud üksteise vastu, see tuleb väga eriline mäng."

Mängule läheb favoriidina vastu ilmselt 33aastane hispaanlane, kes on kõik viimasest viiest kohtumisest French Openil Federeri vastu võitnud (2006, 2007, 2008 ja 2011). Kokku on omavahel mängitud 39 korda ning ka see saldo on Nadali kasuks 23:15. Šveitslase ainuke Prantsusmaa lahtiste turniirivõit tuli kümme aastat tagasi, kui finaalis alistus Federerile poolfinaalis Nadali auti löönud rootslane Robin Söderling.