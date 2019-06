VIDEO | Tippjooksja Saksa dopinguloos: ma võtan EPO-t, pooled Keenia jooksjatest on seda kasutanud 

Saksamaa telekanali ZDFi videoloos intervjueeriti üht Keenia, ehk seega ka maailma tippu kuuluvat sportlast, kelle sõnul kasutavad pea pooled maa jooksjatest keelatud ainete nimekirja kuuluvat erütropoetiini. "Ma võtan EPO-t. Seda kasutades on mul rohkem punaseid vereliblesid ning selle pärast on veres ka rohkem hapnikku."

Anonüümne jooksja ütles, et võtab EPO-t korra poole aasta jooksul, umbes kolm nädalat enne võistlusi. "See muudab mind oluliselt tugevamaks," lausus ta.

ZDF selgitas välja, et mitmes Keenia linnas on doping leti alt kättesaadav ning seda manustatakse sportlastele ka kohapeal. Samuti anonüümseks jäänud meditsiinitöötaja väitel on EPO-t kasutanud umbes 50% Keenia parematest kergejõustiklastest. "Viimase nädala jooksul käis minu juures EPO järel lausa kuus rahvuskoondise sportlast," lisas ta.