JÄLLE! Cristiano Ronaldo kurvastab oma lapsi 

2017. aasta juunis sai portugallane Eva ja Mateo isaks. Kes on kaksikute ema, pole teada, küll on avalikkuseni jõudnud teave, et lapsed sündisid USAs tänu surrogaatemale.

Et kaksikud saavad täna kaheaastaseks, ei saa Ronaldo lastega nende sünnipäeval olla. "Palju õnne issilt. Mul on väga kahju, et ma ei saa sel erilisel päeval teiega olla, aga ema on kohal. Olge alati õnnelikud, armastan teid väga," kirjutas ründaja sotsiaalmeedias.