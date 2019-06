Kas tehing saab hoo sisse või mitte? Jalgpallimaailm on suure ülemineku ootuses 

Bayern on juba Madridi Atleticost endale soetanud vasak- või keskkaitsjana palliva Lucas Hernandezi, kelle eest käidi välja Saksamaa tiimile rekordilised 80 miljonit eurot. Samas oli 23aastane mullu maailmameistriks kroonitud prantslane niiehknaa kõrges hinnas.

Niko Kovaci juhendatav Bayern on silma peale pannud ka Leroy Sanele. Praegu kuuluvad Saksmaa koondislase mängijaõigused Manchester Cityle, kuid Bayern on avalikult välja öelnud, et nemad tahavad Sanet väga endale.