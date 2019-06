„Vihkasin igat seal veedetud minutit, kuna kahjuks piinasid seal mind kaks inimest“ 

Pääsetee vägivallast leidus aga just selles samas koolis. "Ma ei tea, kust ma selle julguse leidsin, aga mul paluti poiste kriketivõistkonna treeningul osaleda. See oli samm, pärast mida tundsin, et mul on võimalus pääseda piinavast kiusamisest.

Kriket oli minu jaoks väljapääsutee ja on seda siiani, küll mitte samal põhjusel. Kriket on mu elu muutnud. See on mulle andnud tunde, et olen midagi väärt," ütles pisaratega võidelnud naine.