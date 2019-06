Janari Jõesaar: tuli välja, et mind võeti Tenerifesse varumeheks. Lepingut sõlmides sellest juttu polnud 

Jõesaare toon viitas, et ilmselt ta Tenerife saarele ei naase. Kui vähegi võimalik, tahaks ta karjääri jätkata välismaal. „Kuskilt vast ikka mingi pakkumine tuleb. Praegu on vaikus olnud. Hooaeg sai läbi, kes see ikka kogu aeg rääkida viitsib. Mul on vähemalt Tenerife-ajast üks hea mäng all. Hiljem ei saanud võimalustki. See teebki asja naljakaks,“ viitas ta märtsi keskpaiga matšile Euroliiga klubi Vitoria Baskoniaga, kus Jõesaare arvele jäi 16 punkti ja kuus lauapalli.