JÄRJEKORDNE DOPINGULUGU! Võltsimisskandaalis osalesid fiktiivsed arstid fiktiivsest kliinikust 

Inglismaa ajaleht The Sunday Times kirjutab, et dopingujuhtumis on selge roll Venemaa kergejõustikuliidul. Nad üritasid tõestada, et Lõssenko oli haige ning just seepärast ei saanud dopingukütid noormeest kätte. Muidugi, tegelikult polnud kõrgushüppajal häda midagi ja alaliit otsustas dokumente võltsida. Tähtsatele paberitele olid allakirjutanud fiktiivsed arstid. Sunday Timesi andmeil oli väljamõeldud kliiniku aadressil ehitusplats.