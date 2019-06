MM-normi täitnud Laasma: lootsin kaugemale visata, aga kui hakkad panema, läheb tehnika käest 

Laasma viskas esimesel katsel 62.56, mis on tema tänavune tippmark. Teine katse ebaõnnestus, kuid kolmandal läks kirja 60.01 ja neljandal 58.00.

"Pärast hooaja esimest võistlust Randveres olin natuke haige ega teadnud, mis seisus ma olen," rääkis Laasma Õhtulehele. "Proovikatse näitas, et võin oda lennutada 62 meetri kanti. Samas lootsin veel kaugemale visata, aga kui hakkad panema, läheb tehnika käest."

"Liina saatis mulle videod, olen kõiki sooritusi näinud," rääkis Laasma treener Heiko Väät vahetult pärast jõuproovi. "Soojenduse tegi ta hästi ja esimese võistlusviske samuti. Seejärel tahtis veel kaugemale visata, sest on selleks võimeline. Võimsust on Liinal rohkem kui eelmistel aastatel. Eks ta peab seda tulemust natuke seedima, et sooritada järgmine arenguhüpe."