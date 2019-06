VAHVA VÄRK: Eesti korvpallur osaleb mainekas talendilaagris 

Lisaks Ilverile on Läti pealinna oodata 40 noorkorvpallurit, nad kõik on sündinud 2002. aastal. Teiste hulgas lähevad laagrisse ka korvpallilegend Šarunas Marčiulionise poeg Augustas ja tuntud endise Läti mängija Uvis Helmanise võsuke Kriss.

Basketball Without Borders'i laagrit on korraldatud alates 2001. aastast. Seal on osalenud üle 3000 noorkorvpalluri 133 riigist ja 51 laagris osalenut on jõudnud NBAsse. Teiste hulgas on nende seas Marc Gasol, Joel Embiid ja Nicolas Batum.