Väidetavalt dopinguarst Schmidtiga seotud maailmameister kirus politsei ülekuulamist: need olid mu elu halvimad päevad! 

Reichelt rääkis veidi ka tegemistest ametivõimudega. Praegu on viimaste käes kaks sportlase telefoni, mis konfiskeeriti ja mille sisu uuritakse. Samuti ootab ta Heigli tunnistusi, mis on Reichelti jaoks väga tähtsad. "Kahju, et pean nüüd tõestama, kuidas ma dopingut ei teinud."

Reichelt loodab, et dopinguskandaal jätkub temata. "Mida kauem see venib, seda rohkem see mind häirib," märkis ta. "Tahan väga uueks hooajaks valmistuda. Treenimine aitab mõtted mujale viia. Ka mu pere on toeks, lisaks olen saanud palju toetussõnumeid, millest mõned on mulle pisarad silma toonud."