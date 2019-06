VIDEO | NBA finaal: Raptors kasutas hiilgava võimaluse ära ja pani tiitlikaitsja raskesse seisu 

Hoolimata Curry vägitegudest püsis mäng klubi ajaloos esimest korda NBA finaali jõudnud Raptorsi kontrolli all. Warriors jõudis mitmel korral kuue-seitsme punkti kaugusele, aga seejärel suutsid enesekindlalt mänginud Toronto pallurid vahe taas suuremaks käristada.

Warriorsi peatreener Steve Kerr ütles ESPNile, et reie tagalihase venitusest taastuv Thompson saab Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva peetavas neljandas mängus ilmselt kaasa teha, ligi kuu aega tagasi sääremarja vigastanud Duranti kohal on endiselt küsimärk. Looney jaoks on hooaeg läbi.