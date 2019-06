Ultratriatleet Ratasepa lugu talletub raamatukaante vahele 

Ratasepp on nõus, et kõik on kinni inimese enda motiveerituses ja tahtejõus: "Kuus aastat tagasi ma ei uskunud, et mu keha on võimeline selliseid meeletuid distantse järjest läbima. Nüüd, kus mu mõttemaailm on muutunud ja ma olen seda omal nahal kogenud, võin kinnitada, et see on lihtsam kui kõrvaltvaatajale tundub. Täna ei ole enam küsimus selles, kui kaugele on mu keha võimeline füüsiliselt minema, vaid kuidas see mõte endale oma peas maha müüa," sõnas Ratasepp, kes räägib oma mõtete ja vaimujõu treenimisest raamatus lähemalt.