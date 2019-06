Selgus kolmas WRC-piloot, kes kihutab Rally Estonial 

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: "See, et oleme suutnud luua Eestis sündmuse, mis on WRC sarja inimeste, meeskondade ja sõitjate silmis kõrgel kohal, on meile suur tunnustus. M-Sport meeskonna ja Elfyn Evansi ning Scott Martini startimine Rally Estonial on märgiline, sest nad on siin esimest korda. Siin ei saa alahinnata 2017. aastal toimunud testi Eestis, kust nad said esmase ettekujutuse meie katsetest. M-Sport meeskond on teinud palju tööd Ford Fiesta WRC autoga ja olen kindel, et Rally Estonia kiired ja trampliinidega katsed sobivad Elfynile ja Scottile ning Ford Fiesta WRC autole hästi ja ootan juba huviga, millist kiirust nad siin näitavad."